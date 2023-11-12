برشلونة الإسباني يحرز برونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد للمرة الثانية

استطاع فريق برشلونة الإسباني أن يعوض تأخره في الشوط الاول بهدفين الى الفوز بالمباراة على فيف كيلسي بنتيجة ٣٠/٣٣، وذلك خلال المباراة التى جمعتهما لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم لكرة اليد.



برشلونة عقب تأخره في الشوط الاول بنتيجة ١٦/١٤ عاد إلى اللقاء في الشوط الثاني وتذكر بأنه الفريق الأكثر تتويجاً باللقب حيث سبق أن حصل برشلونة على اللقب ٥ مرات و جاء في المركز الثاني مرتين و الثالث تعتبر تلك المرة الثانية



فيف كيلسي تعتبر تلك هي المشاركه الثالثه حيث احرز المركز الثالث مرتين واليوم يحرز المركز الرابع.