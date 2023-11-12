فوي فوي يتصدر .. تعرف على ايرادات الأفلام بالأمس في السينما

شهدت الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائي، والبالغ عددها 9 أفلام سينمائية في موسم واحد، رواجًا كبيرًا، وذلك بعدما تمت إضافة أفلام صيف 2023.

ومن أبرز هذه الأفلام «العميل صفر» للفنان أكرم حسني، و«وش في وش» للفنانة أمينة خليل، «أولاد حريم كريم» بطولة الفنان مصطفى قمر، وفيلم «فوي فوي فوي» لـ محمد فراج.



وبلغت إيرادات السينما، أمس السبت 434,754 ألف جنيهًا.



إيرادات الأفلام في السينما

- فيلم فوي فوي فوي :152,340 جنيه.

- فيلم وش في وش :102,239 جنيه.

- فيلم العميل صفر:72,380 جنيه.

- فيلم الخميس اللي جاي :60,907 جنيه.

- فيلم حسن المصري :20,044 جنيه.

- فيلم بيت الروبي : 7,009 جنيه.

- فيلم سكر :13,362 جنيه.

- فيلم أولاد حريم كريم :5,287 جنيه.

- فيلم البعبع :1,186 جنيه.



فيلم فوي فوي :

تدور الأحداث في عام 2013 في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية؛ حيث يحلم حسن بالفرار وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.