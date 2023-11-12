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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أنونجا: الاقتصاد الإفريقي يفقد 500 مليون دولار سنويا سبب غياب الهوية الرقمية

خلال المؤتمر
خلال المؤتمر

أكد أسوالد أنونجا، أحد رواد الأعمال والمدير التنفيذي والمؤسي لشركة فولد جيت العالمية، إن حل مشكلات الهوية الرقمية؛ يعد أمرا مهما، لدعم التنمية في القارة الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة والكهرباء.

وأوضح في تصريحات على هامش اليوم الرابع من القمة السنوية الثالثة لملتقى ومعرض التجارة الإفريقية 2023 الذي ينظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك"، أن أكثر من مليار دولار يفقدها الاقتصاد العالمي؛ بسبب عدم وجود هوية رقمية، نصفها في القارة الإفريقية، وفقا لتقارير وبيانات مجموعة البنك الدولي.

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وأشار إلى أن تطبيق الهوية الرقمية؛ يساعد على تنمية الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية، وتوفير قواعد بيانات حقيقية، بالإضافة إلى تدعيم أطر منظومة التجارة الحرة الرقمية وفقا للمعلومات المقدمة.

البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير أفريكسيم بنك اخبار مصر مال واعمال الطاقة والكهرباء Finance Real Esteat

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