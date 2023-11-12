لتحقيق أول بطولة .. جلسات خاصة للاعبي بيراميدز قبل لقاء مازيمبي

يعقد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول ينادى بيراميدز، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، جلسات خاصة مع لاعبى الفريق، لاستعادة معنوياتهم استعدادًا لمواجهة مازيمبى الكونغولي بالجولة الأولى في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة 24 نوفمبر، الساعة 6 مساءً باستاد الدفاع الجوي.

ويعمل الجهاز الفنى لبيراميدز على رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين بعد الخسارة من الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح، خاصة وإن الفريق كان يأمل فى الوصل للنهائى من أجل تحقيق أول بطولة فى تاريخه.

وتحدث أفراد الجهاز الفنى لبيراميدز مع اللاعبين، حول ضرورة عدم التفكير كثيرًا فى أحداث مباراة الزمالك، والعمل على التركيز فى المواجهات الأفريقية المقبلة، لتحقيق أفضل النتائج.

فى سياق آخر، أنهى رضا بوبو برنامجه التأهيلى الذى خضع له فى أحد أكبر مراكز التأهيل فى الإمارات لمدة شهر، ويخوض حاليًا تدريبات تأهيلية لاستعادة اللياقة البدنية تحت إشراف إسلام جمال مدرب الأحمال.

وخضع رضا بوبو لعملية جراحية فى أحد المستشفيات بسبب "فتق فى جدار البطن"، تعرض له خلال تواجده فى معسكر منتخب مصر، فى منتصف شهر سبتمبر الماضى.

ومن المنتظر أن يستعيد بيراميدز خدمات اللاعب فى مواجهة مازيمبى المقبلة، والتى ستكون عقب فترة التوقف الدولى الحالية.