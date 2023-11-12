عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لتحقيق أول بطولة .. جلسات خاصة للاعبي بيراميدز قبل لقاء مازيمبي

صدى البلد

يعقد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول ينادى بيراميدز، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، جلسات خاصة مع لاعبى الفريق، لاستعادة معنوياتهم استعدادًا لمواجهة مازيمبى الكونغولي بالجولة الأولى في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة 24 نوفمبر، الساعة 6 مساءً باستاد الدفاع الجوي.
ويعمل الجهاز الفنى لبيراميدز على رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين بعد الخسارة من الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح، خاصة وإن الفريق كان يأمل فى الوصل للنهائى من أجل تحقيق أول بطولة فى تاريخه.

وتحدث أفراد الجهاز الفنى لبيراميدز مع اللاعبين، حول ضرورة عدم التفكير كثيرًا فى أحداث مباراة الزمالك، والعمل على التركيز فى المواجهات الأفريقية المقبلة، لتحقيق أفضل النتائج.

فى سياق آخر، أنهى رضا بوبو برنامجه التأهيلى الذى خضع له فى أحد أكبر مراكز التأهيل فى الإمارات لمدة شهر، ويخوض حاليًا تدريبات تأهيلية لاستعادة اللياقة البدنية تحت إشراف إسلام جمال مدرب الأحمال.

وخضع رضا بوبو لعملية جراحية فى أحد المستشفيات بسبب "فتق فى جدار البطن"، تعرض له خلال تواجده فى معسكر منتخب مصر، فى منتصف شهر سبتمبر الماضى.

ومن المنتظر أن يستعيد بيراميدز خدمات اللاعب فى مواجهة مازيمبى المقبلة، والتى ستكون عقب فترة التوقف الدولى الحالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

ادعوا وقوع جرائم خطف واغتصاب.. النيابة تحيل 3 متهمين بحفل المنصورية للمحاكمة

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

دخل الكلية بالابتدائية| وزير التعليم يستقبل الطالب النابغ يحيى عبد الناصر ويكرمه

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

ترشيحاتنا

الأغلى منذ التتويج أمام الزمالك|صن داونز يتربع على عرش القارة الإفريقية

محمد صلاح يلاحق هالاند.. ماذا فعل؟

جراح بمستشفى الشفاء: المنطقة حولنا تحولت لساحة حرب.. ونأكل آخر علب الطعام المتبقية

سعر الذهب اليوم الأحد 12-11-2023

بلومبرج: بريكس تتفوق على مجموعة السبع في القوة الاقتصادية

اللهم صَيبا نَافعا.. لماذا سن النبي هذا الدعاء عند نزول المطر؟ الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة تبرز أنوثتها.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري على إنستجرام| شاهد

صورة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تثير ضجة بعد غياب| شاهد

شاهد.. اصطدام طائرة بسيارة في مدرج بولاية تكساس الأمريكية

نجت من موت محقق.. سهر الصايغ تتعرض لحادث سير مروع

فيديو

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

أدمنت شرب الكحول والحشيش.. تصريحات مثيرة للفنان نيقولا معوض

تفاصيل مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة بالدوري| شاهد

نكبة غ.ز.ة تشعل إسـ.رائـيل.. والأمم المتحدة تدين الاحـ.تلال بالإبـ.ادة الجماعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ