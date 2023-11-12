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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حزب صوت مصر: الرئيس تحمل المسئولية في فترة عصيبة ومازال يتحمل تحديات خطيرة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال الدكتور نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر، إنّ الله أنعم على مصر بالرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تحمل مسؤولياتها في فترة عصيبة من تاريخها، ومازال يتحمل أشياء وتحديات خطيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن أعداء الوطن يريدون هدم مصر، ونحن في الحزب ندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وعقدنا مؤتمرات في الفيوم وكفر الشيخ لتوعية المواطنين، وجميع المواطنين استجابوا لحديثنا معهم.

وتابع أننا نفهم ما يحدث جيدا منذ عام 2011، وليس 2013 فقط، وندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ما لا نهاية، لأنه يتمتع بإنكار ذاته، ويتحمل الكثير من أجل مصر، والمواطن المصري يعي ذلك ويرى إنجازاته على أرض الواقع ويستوعبها.

اللقاءات المباشرة

وأكد أن هناك تواصل مع مختلف أمانات الأحزاب بأكثر من طريقة، مثل منصات التواصل الاجتماعي، عبر مواقع التواصل، ونحرص على عقد اللقاءات المباشرة، فالشباب يصعب عليه أحيانا مواجهة بعض المشكلات بحرفية، ويحتاج إلى احتكاك مباشر ونقل للخبرات الحقيقية.

أعداء الوطن الدكتور نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر السيسي المواطن المواطن المصري حزب صوت مصر

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