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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فلسطين تشارك بها.. مصر تستضيف البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة

صدى البلد

تستعد مصر لاستضافة البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة بنين وبنات، خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يشارك في منافسات البطولة 11 دولة هي: فلسطين - السعودية - لبنان - الأردن - المغرب - الكويت - عمان - العراق - الجزائر - ليبيا - مصر.

تقام منافسات كرة القدم والسباحة على مستوى البنين والبنات للفئة العمرية مواليد 2008 و2009، على ستاد الدفاع الجوي.

من جهتها، أكدت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن الاستعدادات تسير بشكل جيد لاستضافة فعاليات البطولة التي تقام بتنظيم الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل اللجان المختلفة للبطولة، والتي تضم تامر فكري مديرا للبطولة، وزهرة سليم نائب عام مدير البطولة، والدكتور جمال محمد علي نائب مدير البطولة لكرة القدم، وخالد عوض نائب مدير البطولة للسباحة.

وأوضحت أن التنسيق يتم بشكل دائم مع الاتحاد العربي برئاسة اللبناني مازن قبيصي، حتى تخرج البطولة بشكل مميز.

وأكدت إيمان محمد حسن أن اللجنة المنظمة للبطولة العربية المدرسية تلقى تعاونا كبيرا من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، والاتحاد المصري للسباحة برئاسة ياسر إدريس.

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