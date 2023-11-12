مسئولة إفريقية: 15% نسبة التجارة العابرة للحدود في القارة السمراء

قالت ماسنينجي تور ليست، مسئول العلاقات الاقتصادية الخارجية والزراعة في منظمة الإيكويست، إن هناك تحديات تواجه قطاع التجارة الافريقية العابرة للحدود على مستوى أعضاء منظمة التجارة الحرة القارية والتي تتضمن عدم وجود بيانات دقيقة لتلك التجارة.

وأضافت، خلال فعاليات اليوم الرابع من القمة السنوية الثالثة لملتقي ومعرض التجارة الإفريقية 2023 الذي ينظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بنك"، حجم التجارة العابرة للحدود في دول إفريقيا لا يتعدى 15% وهي نسبة ضئيلة جدا، مؤكدة على ضرورة العمل على وضع آليات ووسائل لتوثيق الأعمال والمنتجات خصوصا فيما يتعلق بقطاعي الزراعة والرعي بما ينعكس على دعم التجارة النيية في إفريقيا.



وأشارت إلى أن " إيكويست" وضعت برنامجا لتنظيم التجارة غير الرسمية و العمل على انشاء موقع إلكتروني للمنظمة لتوثيق الاعمال.

وذكرت أنه خلال الفترة من 209 حتي 2023 تم بناء مرحلة متطورة مع " إفريكسيم بنك" بما ينعكس على عمليات تحقيق التنمية بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة في إفريقيا سواء مفوضية الاتحاد الافريقي ومجلس الحبوب الزراعية في شرق إفريقيا.

وأعلنت ماسنينجي تور ليست، عن تدشين مشروع لجمع البيانات والمعلومات بالتنسيق مع إفريكسيم بنك بما ينعكس على توثيق التجارة العابرة للحدود في افريقيا، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود والتوصيات للاستمرار في العمل.