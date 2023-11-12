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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رياضة النواب تطالب بإعداد استراتيجية عاجلة لجذب المواطنين بالمحافظات الحدودية

لجنة الشباب والرياضة
لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

طالبت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، وزارة الشباب بوضع  استراتيجية عاجلة بدراسة طبيعة المجتمعات في المحافظات الحدودية ووضع خطة لجذب أكبر عدد من المواطنين للأنشطة الشبابية والرياضية المنفذة بمراكز شباب تلك المحافظات، وعرض تلك الاستراتيجية على لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لمناقشتها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ تامر عبد القادر بشأن تراجع دور وزارة الشباب في تلبية اختبارات مراكز الشباب والأندية في الوادي الجديد،.


أشار النائب تامر عبدالقادر الي التأثير السلبي لهذا الأمر على تقديم خدمات رياضية جاذبة فضلا عن التراجع الملحوظ في نسب الإقبال والمشاركة في الأنشطة ولابد من توفير الأنشطة المختلفة لمركز الشباب حيث ان نسبة المشاركين لا يتجاوز 5% من المجتمع لكن وزارة الشباب والرياضة عليها العبء في وضع الخطة للأنشطة الشبابية داخل مراكز الشباب في المحافظات الحدودية لنجد تقصير الوزارة في جذب الشباب في تلك المراكز .


ورداً على موضوع طلب الإحاطة أفاد  بهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد أن المديرية تنفذ العديد من الأنشطة الشبابية والمسابقات الرياضية بمراكز شباب محافظة الوادي الجديد منها البرنامج الرئاسي " أهل مصر " الذي يتضمن إقامة معسكرات داخلية وخارجية يشارك فيها عدد كبير من الشباب والفتيات بالمحافظة .

مشيرًا إلى أن هذه المعسكرات تتضمن توعية الشباب وتثقيفهم بقضايا الوطن وتحدياته، مضيفًا أن المحافظة حصلت على مراكز متقدمة في مسابقات العديد من الألعاب الرياضية المختلفة مثل أولمبياد المحافظات الحدودية وأن هناك اهتمام من قبل وزارة الشباب والرياضة بأبناء المحافظات الحدودية.

مؤكدًا سعي الوزارة نحو زيادة نسبة إقبال الشباب على الأنشطة الشبابية والرياضية التي تقيمها مراكز شباب تلك المحافظات ومن بينها محافظة الوادي الجديد وذلك في ضوء الإمكانيات والموارد المتاحة.


أوصت اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين بالغاء النسبة التي تحصل من وزارة الشباب والرياضة على ايه مشروعات استثمارية يتم اقامتها بمراكز الشباب في المحافظات الحدودية فضلا عن زيادة الدعم والمخصصات المالية الموجهة لمراكز الشباب في المحافظات الحدودية.
 

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