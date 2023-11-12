نادي النيابة الإدارية يكرم أعضاءه وأسرهم من حفظة القرآن الكريم غدا

يقيم نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى غدا الاثنين حفلا لتكريم اعضاء النيابة الإدارية وأسرهم من حفظة القران الكريم.
يقام الحفل تحت رعاية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية وبحضور الدكتور مُحمد مختار جُمعة وزير الأوقاف والدكتور / شوقي علام مفتى الجمهورية والدكتور سلامة جمعة رئيس جامعة الأزهر والدكتور احمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء وأعضاء المجلس الاعلي للنيابة الادارية ولفيف من قيادات النيابة الإدارية وأعضائها
جدير بالذكر ان هذا الحفل يأتي كتقليد سنوي تقيمه اللجنة العلمية والثقافية لنادى النيابة الإدارية لتكريم حفظة القرآن الكريم من اعضاء النيابة الادارية وذويهم.