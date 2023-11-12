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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 13 فلسطينيا جراء الغارة الإسرائيلية علي خان يونس جنوب غزة

خان يونس - أرشيفية
خان يونس - أرشيفية

أفاد مدير مستشفى شهداء الأقصى بوسط غزة، اليوم الأحد، باستشهاد 13 فلسطينيا، في غارة جوية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الدكتور إياد أبو زهر لشبكة “سي إن إن” الامريكية، إن “الغارة الجوية أصابت مبنى سكنياً في  خان يونس”.

وتقع خان يونس جنوب وادي غزة – في المنطقة التي طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان الشمال إخلاءها بحثًا عن الأمان.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

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ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

مستشفى شهداء الأقصى غزة خان يونس قطاع غزة

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