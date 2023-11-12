شئون الأسرى يفجر مفاجأة مئوية بشأن المفاوضات بين حماس وإسرائيل

كشف قدورة فارس رئيس هيئة شؤؤن الأسرى، تفاصيل جديدة بشأن آخر تطورات صفقة تبادل الأسرى يين حماس وإسرائيل.



وقال قدورة فارس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن هناك تطورات مهمة في هذا الملف، مضيفا أن نعمل على نجاح هذه الجهود وتبادل الأسرى.



وأضاف قدورة فارس رئيس هيئة شؤؤن الأسرى، أن هذا الاتفاق يتضمن وقف اطلاق النار وإدخال المحروقات لقطاع غزة، ونعمل علي أن يكون هذا الأمر سريع.

وتابع قدورة فارس رئيس هيئة شؤؤن الأسرى، أن المفاوضات تتم حاليا، ورجال الأجهزة الامنية يشرفون على هذه المفاوضات، مستدركا أن النساء والأطفال المدنيين لهم الأولوية في هذه الصفقة بين الطرفين.







