منتخب مصر للسباحة البارالمبية يحصد 6 ميداليات في البطولة الدولية بالقاهرة

حقق منتخب مصر للسباحة البارالمبية، نتائج مشرفة، مع نهاية بطولة مصر الدولية، التي استضافتها العاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر.

ونجحت السباحة المتألقة ورد شان محمد في 3 ميداليات بواقع “فضية” في مسافة 100 متر فراشة، و"برونزية" في 400 متر حرة، و"برونزية" في سباق 100 متر ظهر للسيدات.

وحققت آيات الله أيمن، الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حرة ، وحصلت ملك عبد الشافي على الميدالية البرونزية فى 50 متر ظهر، وحصد أحمد حشاد الميدالية البرونزية في سباق 100 صدر خلال منافسات الكبار.

جدير بالذكر أن منتخب مصر للسباحة البارالمبية يتكون من ، شريف حبيب مديراً فنياً ، وعمرو ابو الدهب مدرباً عاما ، وليد عبد القادر مدرباً وإدارياً أيضا.