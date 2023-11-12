عرض فيلم «أمّا عن حالة الطقس» في الأوبرا.. غدا

يُعرض الفيلم الروائي أمّا عن حالة الطقس، للمخرج أحمد ،حداد ضمن فعاليات نادي السينما المتوسطية، والذي يُقام في دار الأوبرا المصرية، وذلك غدا الاثنين 13 نوفمبر، الساعة 6 مساءً، بحضور مخرجه، وتلي العرض، ندوة؛ للمناقشة مع الجمهور.

وحصل الفيلم مؤخرًا على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، كما كان قد شهد انطلاقته التجارية في دور العرض السورية.

وتدور أحداث الفيلم حول حسين شوقي الذي يدور في فلك طليقته منى، ولا يستطيع تجاوز تجربته السابقة حتى تقتحم حياته سعاد، الفتاة المفعمة بالشباب والحيوية، وتجبره على ترك عزلته، واكتشاف الحياة، ويقرران أن يصنعا فيلمًا وثائقيًا عن المرأة، ومن خلاله يتعرفان سويًا على حكايات 3 نساء بمشكلات مختلفة.

فيلم أما عن حالة الطقس، تأليف وإخراج وبطولة أحمد حداد، ويشاركه البطولة كاريمان حجازي، حنان يوسف، حسن الجريتلي، داليا رمزي، وضيوف الشرف ريهام عبد الغفور، ثراء جُبيل.