عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم «أمّا عن حالة الطقس» في الأوبرا.. غدا

فيلم أمّا عن حالة
فيلم أمّا عن حالة الطقس

يُعرض الفيلم الروائي أمّا عن حالة الطقس، للمخرج أحمد ،حداد ضمن فعاليات نادي السينما المتوسطية، والذي يُقام في دار الأوبرا المصرية، وذلك غدا الاثنين 13 نوفمبر، الساعة 6 مساءً، بحضور مخرجه، وتلي العرض، ندوة؛ للمناقشة مع الجمهور.

وحصل الفيلم مؤخرًا على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، كما كان قد شهد انطلاقته التجارية في دور العرض السورية.

txt

رحيل الفنان الكبير عثمان محمد علي قبل قليل

txt

مازالوا يحتاجوا المساعدة .. درة تشارك فى حملة الهلال الأحمر تضامنًا مع أهل غزة

وتدور أحداث الفيلم حول حسين شوقي الذي يدور في فلك طليقته منى، ولا يستطيع تجاوز تجربته السابقة حتى تقتحم حياته سعاد، الفتاة المفعمة بالشباب والحيوية، وتجبره على ترك عزلته، واكتشاف الحياة، ويقرران أن يصنعا فيلمًا وثائقيًا عن المرأة، ومن خلاله يتعرفان سويًا على حكايات 3 نساء بمشكلات مختلفة.

فيلم أما عن حالة الطقس، تأليف وإخراج وبطولة أحمد حداد، ويشاركه البطولة كاريمان حجازي، حنان يوسف، حسن الجريتلي، داليا رمزي، وضيوف الشرف ريهام عبد الغفور، ثراء جُبيل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

أُصيب بجلطة أثناء التصوير..أسرار عن معاناة عثمان محمد علي مع المرض قبل وفاته

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

7 كلمات بين السجدتين.. رددها يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرض

دخل الكلية بالابتدائية| وزير التعليم يستقبل الطالب النابغ يحيى عبد الناصر ويكرمه

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

موضوعات متعلقة

عرض «ما فوق الضريح» بمهرجان البحر الأحمر لأول مرة في العالم العربي

من خالد الصاوي لـ ظافر العابدين.. عرض فيلم أنف وثلاث عيون بمهرجان البحر الأحمر

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة يكشف عن شعاره وقائمة الأفلام لعام 2023.. تفاصيل

تكريم صناع فيلم وداعا جوليا في صدى البلد.. صور

يكشف عن شعاره.. مهرجان البحر الأحمر يعلن دفعة جديدة مع أفلام دورة 2023

"السينما الفلسطينية" في عدد خاص من مجلة جمعية نقاد السينما المصريين

مالمو للسينما العربية يعلن عن مبادرة صندوق دعم الأفلام في مرحلة الإنتاج

أكثر من 90 شاشة حول العالم تضيء من أجل فلسطين

ترشيحاتنا

انتشال جثة من أسفل عقار مصر القديمة المنهار

قمة الجنون.. التعادل 4-4 يحسم معركة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الاتحاد الأوروبي يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة وفتح ممرات آمنة

السيسي ورئيس وزراء النرويج يتباحثان هاتفيا بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة

تعرف على موعد جنازة الفنان عثمان محمد علي

أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فقدان وزنها.. إطلالات اثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

لن تخرجنا من أرض دفنت فيها..مذيع فلسطيني ينعي استشهاد والدته على الهواء

بركان غضب في الأهلي بسبب النتائج.. وفرصة الـ 5 مباريات تحسم مصير كولر

رفقة صديقها .. نور الزاهد تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

أدمنت شرب الكحول والحشيش.. تصريحات مثيرة للفنان نيقولا معوض

تفاصيل مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة بالدوري| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ