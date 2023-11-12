الاتحاد الرياضي للجامعات يعلن مواعيد بطولات الألعاب الفردية للموسم الجديد

أعلن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات مواعيد عدد من بطولات الألعاب الفردية في الدورة الرياضية الـ 51 للجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2023/ 2024 التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وحدد الاتحاد يوم 20 نوفمبر الجاري؛ لإقامة قرعة بطولة التنس الأرضي في مقر الاتحاد، على أن تنطلق البطولة يوم 21 من نفس الشهر، وتستمر لمدة 3 أيام، وتستضيفها جامعة القاهرة.

كما تقام قرعة بطولة تنس الطاولة، يوم 30 نوفمبر الجاري في مقر الاتحاد أيضا، على أن تقام البطولة يوم 3 ديسمبر ولمدة 3 أيام في جامعة الإسكندرية.

وتقام بطولة الزعانف يومي 19 و20 نوفمبر الجاري في جامعة القاهرة.

بينما تقام بطولة السباحة في جامعة القاهرة لمدة 3 أيام، بداية من يوم 28 نوفمبر الجاري.

في حين تقام بطولة الألعاب الإلكترونية يومي 26 و27 نوفمبر الجاري بجامعة حلوان.

وكشف الاتحاد الرياضي المصري للجامعات عن إقامة بطولة كرة السرعة يومي 26 و27 نوفمبر الجاري في فرع الأكاديمية العربية بالقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر، وبطولة السلاح أيام 3 و4 و5 ديسمبر 2023 في نادي السلاح بالإسكندرية.