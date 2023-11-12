إذا تم فتح الباب للترشح.. ناصر القدوة يعلن خوض الانتخابات الرئاسية الفلسطينية

كشف ناصر القدوة وزير الخارجية الفلسطيني السابق، عن أخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.



وقال ناصر القدوة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن العدوان الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي يستهدف كل شيء في قطاع غزة.

وأضاف ناصر القدوة وزير الخارجية الفلسطيني السابق، أنه تم تدمير المؤسسات الفلسطينية وكل شيء ، مشيرا إلى أنه يجب حدوث تغيير على الساحة الفلسطينية وهذا أمر مطلوب حاليا ، متابعا أن اذا تم فتح باب الانتخابات الرئاسية سأعلن الترشح للانتخابات الرئاسية الفلسطينية.