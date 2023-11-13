وفري فلوسك.. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا.

مقادير الموتزاريلا

. 2 لتر لبن حليب كامل الدسم

. نصف كوب خل أبيض

.عصرة ليمونة

. رشة ملح



طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت

1.اولا نقوم بوضع اللبن الحليب ويكون بدرجة حرارة الغرفة عادي نضع الحليب في اناء عميق علي النار.

2. ثم بعد ذلك نضع علي اللبن الحليب نصف كوب الخل الأبيض ثم ربع كوب عصير الليمون ورشة الملح.

3. نستمر في التقليب حتي يظهر لنا قطع بيضاء في المعلقة مع التقليب نستمر في التقليب حتي تزيد القطع البيضاء.

4. بعد ذلك نقوم بالتقليب حتي تزداد القطع البيضاء ثم نقوم باختبار القطعه باليد اذا كانت لا تشد او مطاطية نتركها تغلي مرة اخري مع الاستمرار بالضغط عليها.

5. بعد ان تصبح قطعة الجبنة مطاطية ونختبرها باليد نخرجها من الماء المغلي المتبقي من اللبن ثم نقوم بوضعها في اناء اخر ونعصرها باليد حتي تخرج الماء الزائد بها.

6. بعد ذلك نحتفظ بالجبنة في الفريزر ثم نبشرها او نقطعها مكعبات حسب الرغبة ونستخدمها في جميع أغراض الطبخ مثل المكرونات او البيتزا والمعجنات.