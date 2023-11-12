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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الإسكندرية.. حزب مصر أكتوبر ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

حزب مصر أكتوبر
حزب مصر أكتوبر

نظمت أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية اليوم الأحد مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير، شرقي المدينة، وذلك مع انطلاق فترة الدعايا الانتخابية منذ يوم الخميس الماضي والمقرر استمرارها حتى يوم 8 ديسمبر المقبل.


وخلال المؤتمر، عرضت أمانة الإعلام بالإسكندرية فيلما تسجيليا بعنوان "هنكمل المشوار"، استعرض عددا من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية وخاصة بمحافظة الإسكندرية وعلى رأسها مشروع بشاير الخير، ومحور المحمودية وتطوير بحيرة مريوط وتطوير مينائي الإسكندرية والدخيلة، فضلا عن مشروعات تطوير التعليم والمبادرات الصحية، وعشرات المشروعات في جميع ربوع مصر.


وقالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يكفيه إطلاق مبادرة "حياة كريمة" التي غيرت وجه الريف المصري، والمعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، مشيرة إلى أن المواطن المصري كان خير سند للقيادة السياسية وخير داعم للدولة المصرية حتى في أصعب التحديات التي واجههتها مصر إقليميا وعالميا.


وطالبت من جموع المصريين المشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية والتصويت بنعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

ومن جانبه، طالب أشرف أبو المحاسن، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، المصريين بالنزول لصناديق الاقتراع ودعم الرئيس السيسي لاستكمال الانجازات التي تحققت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم استقرار الدولة المصرية.


 قال أحمد حلمي أمين الحزب بالإسكندرية، إن الحزب يدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها منذ نحو عشر سنوات وستستمر خلال الفترة القادمة، مستشهدا بالمشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة بمدينة الإسكندرية وعلى رأسها مشروع بشاير الخير بمراحله المختلفة ومحور المحمودية.


وأضاف حلمي: "نؤكد دعمنا الكامل والاصطفاف التام خلف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وندعو جميع المواطنين للمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية القادمة وتجديد الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة ".


ومن جهته، أكد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أننا متكاتفون حول هذه القيادة السياسية لاستكمال مشروعات حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة وبناء الجمهورية الجديدة.


وأضاف عضو مجلس النواب " أننا سنكمل المشوار والمسار الذي بدأناه في ثورة 30 يونيو عام 2013 واستكمال ما بدأته الدولة المصرية من إنجازات يشهد لها القاصي والداني في مختلف أنحاء الدولة المصرية".

قال النائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، " إننا ندعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لاستكمال مشروع الدولة المصرية بعد ما نجحت الدولة المصرية في الانتصار في معركة القضاء على الإرهاب، بالتزامن مع البناء والتنمية والتطوير في كافة المجالات ".

 

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