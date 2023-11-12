تفاصيل فوز مصر بجائزة عن الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة

علق محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على فوز مصر بجائزة عن الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة، قائلا: الجائزة تأتي تكليلا لجهود الدولة المصرية في مجال التنافسي.

وأضاف "محمود ممتاز" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن استراتيجية حماية جهاز المنافسة، تضم محور الحياد التنافسي، متابعا: الحياد التنافسي يعني أن كافة العاملين في السوق على قدر واحد من المساواة والمنافسة.

واسترسل: الاستراتيجية التي تم وضعها في الجهاز فيما يتعلق بالحياد التنفسي، تم إقرارها من رئيس مجلس الوزراء، وعليه رأى البنك الدولي أنها من أفضل الاستراتيجيات التي تم وضعها.

وشدد على أن استراتيجية المنافسة في مصر واضحة وفي وثيقة ملكية الدولة واستراتيجية الحياد التنافسي.