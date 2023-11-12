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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استثنائي.. كلوب يمدح محمد صلاح بعد وصوله للهدف رقم 200 بالدورى الإنجليزى

صدى البلد

وصل النجم المصرى محمد صلاح الى الهدف رقم 200 بالدورى الإنجليزى الـ" بريميرليج " بواقع 198 هدفًا مع نادى ليفربول و هدفين مع نادى تشيلسي، بعد أن سجل هدفين في مباراة الفوز على برينتفورد بنتيجة 3 – 0 . 

ومدح المدير الفني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، النجم المصرى محمد صلاح من خلال تصريحاته بموقع " ليفربول إيكو " قائلا : صلاح سجل الهدف 200 في إنجلترا، أليس كذلك؟ إنه لاعب استثنائي.. قدم مباراة رائعة ضد برينتفورد .

وأضاف كلوب فى تصريحاته الصحفية :" كان هناك دائمًا لاعبان حول صلاح لكنه استمر في الاحتفاظ بالكرة، انظر إلى هدوئه في الهدف الأول، أمر جنوني.. إنه لاعب مميز، دومًا ما سترى اسمه في ورقة مسجلي الأهداف".

نجح ليفربول في تحقيق الفوز على فريق برينتفورد بثلاثية نظيفة، كان بطلها الدولي المصري محمد صلاح، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد.    

وتمكن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي من تسجيل هدفين في الدقيقتين 39 و62، بينما سجل دويجو جوتا الهدف الثالث في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

وكانت أحداث الشوط الأول بين فريقى ليفربول برينتفورد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، قد انتهت بتقدم الريدز بهدف نظيف أحرزه الدولي المصري محمد صلاح.

وبدأ محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي، وعاد فيرجيل فان دايك لقيادة دفاع الريدز بعد تعافيه من الإصابة حيث غاب عن لقاء تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي.

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