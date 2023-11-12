متحدث باسم منظمة كير الدولية: الظروف بشمال غزة أصبحت الآن لا تطاق

وصف متحدث باسم منظمة كير الإنسانية الظروف التي يعيشها عمهم داخل قطاع غزة الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي علي مدار الساعة بلا أي مراعاة أو إنصات للمناشدات الإنسانية بوقف إطلاق النار.

قالت هبة الطيبي، المديرة القطرية للضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، عمي من بين أولئك الذين لجأوا بالقرب من مستشفى الشفاء في الشمال للحصول على العلاج.

وأضافت: لقد ذهبوا هذا الأسبوع لإحضار الطعام، لكنهم لم يتمكنوا من العثور إلا على عدد قليل من الخيار والليمون لإطعام 13 شخصًا. وكان سعر الخيار ثمانية أضعاف ما اعتادوا عليه.

قالت هبة الطيبي، المديرة القطرية للضفة الغربية وقطاع غزة، إن الظروف في شمال غزة أصبحت الآن "لا تطاق" ومن "المستحيل تقريباً" العثور على الغذاء والماء.

على الرغم من أن السلطات الإسرائيلية طلبت من سكان غزة الانتقال جنوبًا، إلا أن السيدة الطيبي قالت إن الرحلة خطيرة وصعبة وأن العديد من الذين تمكنوا من ذلك شهدوا معاناة رهيبة.

ودعت إلى وقف عاجل لإطلاق النار حتى يتمكن المدنيون من الحصول على الغذاء والماء والإمدادات الطبية.