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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

استطلاع هلال شهر جمادى الأولى اليوم.. والبحوث الفلكية تكشف موعده

صدى البلد

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر جمادى الأولى 1445هـ، اليوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر لعام 2023، وسيتم إعلان بداية الشهر الكريم بعد صلاة المغرب.

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد غرة شهر جمادى الأول فلكيا، ويشير الحساب الفلكي الي أن هلال شهر جمادى الأولى 1445هـ، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11 و 29 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي الاثنين المقبل 29 ربيع الآخـر 1445هـ، 13 نوفمبر 2023، هو يوم الرؤية.

وأوضح معهد البحوث الفلكية، إن الهلال بغروب قبل غروب الشمس في يوم الاثنين المقبل 29 ربيع الآخـر 1445هـ، 13 نوفمبر 2023 وهو يوم الرؤية في مدينة القاهرة والعواصم العربية والإسلامية.

كما يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقتين في مكة المكرمة و5 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات مصر بمدد تتراوح بين ( 2 - 6 دقيقة) فيما عدا دكار ونواكشوط حيث يمكث القمر فيهما 8 و6 دقائق على الترتيب.

غرة شهر جمادى الأولى

وأشار معهد البحوث الفلكية إلى أن يوم الثلاثاء القادم الموافق 14 نوفمبر 2023 هو المتمم لشهـر ربيـع الآخر 1445هـ، أما غرة جمادى الأولى 1445هـ فلكياً فستكون الجمعة 15 نوفمبر 2023.

نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

وعلى جانب آخر ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ومعهد التركيب والميكانيكا الصخرية التشيكي، ندوة علمية داخل مرصد حلوان.

وتقام الندوة العلمية، يوم الأربعاء 15 نوفمبر، في قاعة مدور داخل مرصد حلوان.

وتأتي الندوة العلمية في إطار التعاون العلمي بين المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ومعهد التركيب والميكانيكا الصخرية بالتشيك.

وعلى جانب آخر، نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورشة عمل تحت عنوان "التكنولوجيا المُتقدمة في الحد من الكوارث الطبيعية"، بالتعاون مع إدارة الزلازل المركزية بدولة الصين، برئاسة الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والمنسق العام لتمثيل مصر لإدارة المخاطر الزلزالية ضمن مبادرة الحزام والطريق، بحضور يين تشاومين مدير إدارة الزلازل الصينية، ولو تشون شنج نائب السفير الصيني بمصر، وبمشاركة لفيف من الأساتذة والباحثين المُختصين من الجانبين الصيني والمصري.

وأوضح الدكتور جاد القاضي أن تنظيم ورشة العمل؛ يأتي في إطار تعميق أواصر التعاون العلمي بين الجانبين من خلال زيادة مجالات التعاون المصرية الصينية الممتدة منذ سنوات طويلة، موضحًا أن ذلك التعاون ظهر جليًا في السنوات الأخيرة، من خلال عضوية مصر في مبادرة الحزام والطريق؛ لمناقشة العديد من القضايا ذات الصلة بتخفيف حدة الكوارث.

وفي بداية ورشة العمل، رحب الدكتور جاد القاضي بنائب السفير الصيني، ومدير إدارة الزلازل الصينية، الذي أوضح بدوره أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من كوارث المخاطر الطبيعية.

وأشار إلى أن الورشة تناولت عدة جلسات عن مخاطر الزلازل، ونبذة عن نظام المراقبة الوطني والتعاون الإقليمي، من خلال المركز الإفريقي لإدارة المخاطر الطبيعية الذي يستضيفه المعهد (ADMIR)؛ للنهوض بأبحاث التخفيف من آثار الكوارث في إفريقيا والتنبؤ بالزلازل باستخدام الذكاء الاصطناعي والإنذار المبكر والإبلاغ السريع عن الزلازل في الصين وتقييم المخاطر الزلزالية في مصر، فضلًا عن تناول الموضوعات الخاصة بالنشاط الزلزالي الأخير والبعثة العلمية إلى تركيا لعام 2023، وتشوه القشرة الأرضية المُرتبط بالزلازل الأخيرة في تركيا.

كما تناولت ورشة العمل، أحدث الدراسات في مجال أبحاث حالة الموقع، ورسم الخرائط والتطبيقات، ومخاطر التسونامي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، والتطورات الحديثة في تكنولوجيا الزلازل والبحث العلمي في الصين، والدراسات الحديثة باستخدام بيانات القمر الصناعي الصيني لتوقع الموجات الكهرومغناطيسية المُتعلقة بالنشاط الزلزالي.

وتخلل فعاليات الورشة عرضًا ومناقشات ومقترحات وخُططًا بحثية؛ تهدف إلى تفعيل وتطوير تعاون مستقبلي مشترك بين الجانبين.

وفي سياق متصل، استقبل الدكتور جاد القاضي وفدًا من إدارة الزلازل المركزية الصينية (CEA)، على هامش زيارته لمصر في الفترة من 5-6 نوفمبر 2023؛ لمُناقشة سبل التعاون المُشترك بين مصر والصين في إدارة الزلازل وتفعيل التعاون المشترك والرائد في مجال الزلازل بين مصر والصين.

وعلى هامش اللقاء، قام الوفد بجولة تفقدية لأقسام المعهد المختلفة؛ للتعرف على إمكانات وأنشطة المعهد على المستوى العلمي، وعلى رأسها قسم الزلازل وتحركات القشرة الأرضية؛ لتعريف الوفد بالتقنيات المُستخدمة لرصد وبناء قواعد البيانات، وطرق تحليلها والتي من شأنها رصد أدق التغيرات الراهنة والاستعانة بها في تطوير أنظمة الإنذار المبكر للنشاط الزلزالي، وكذلك عرض أهم المشروعات القائمة والتعرف على الشبكة الخاصة بتحسين أكواد المباني، والتي من شأنها تحسين مقاومتها للمخاطر الزلزالية المحتملة وقياس منسوب المياه في البحر عبر الأقمار الصناعية، والقياسات الخاصة بالمد والجزر، فضلًا عن زيارة وحدة الرصد الفلكي والمتحف العلمي الخاص بالمعهد.

جمادى الأولى دار الإفتاء المصرية تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر جمادى الأولى 1445هـ إعلان بداية الشهر الكريم موعد غرة شهر جمادى الأول

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