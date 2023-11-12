صلاح يكتب التاريخ مع ليفربول .. رقم قياسي جديد للفرعون المصري

نجح ليفربول في تحقيق الفوز على فريق برينتفورد بثلاثية نظيفة، كان بطلها الدولي المصري محمد صلاح، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد.



وتمكن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي من تسجيل هدفين في الدقيقتين 39 و62، بينما سجل دويجو جوتا الهدف الثالث في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.



وبحسب شبكة اوبتا للإحصائيات الرياضية ، فان محمد صلاح حقق رقما قياسيا جديدا وهو الاول فى التاريخ ، حيث سجل صلاح في أول ست مباريات متتالية لليفربول على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز .



وكانت أحداث الشوط الأول بين فريقى ليفربول و برينتفورد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، قد انتهت بتقدم الريدز بهدف نظيف أحرزه الدولي المصري محمد صلاح.



وبدأ محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي، وعاد فيرجيل فان دايك لقيادة دفاع الريدز بعد تعافيه من الإصابة حيث غاب عن لقاء تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي.