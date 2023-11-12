فتح باب الالتماسات علي نتائج دور أكتوبر بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس ،عن فتح باب الالتماسات الكترونيا من نتيجة الامتحانات لطلاب الفرقة الرابعة بالشعبة الفرنسية دور أكتوبر لعام 2023 .

أوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، أن فتح باب الالتماسات سوف يبدء غدا حتي الجمعة الموافق 17 نوفمبر علما بان الالتماسات الكترونيا خلال ايام الاجازة الرسمية .

وأعلنت كلية الحقوق نتائج إمتحانات دور اكتوبر 2023 الفرقة الرابعة الشعبة الفرنسية

وللاطلاع عليها، يرجى اتباع الخطوات التالية: يقوم الطالب بالدخول على

1- https://ums.asu.edu.eg

2- لعمل تسجيل الدخول أو login:

* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username و اختيار كلية الحقوق

*في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:

- حروف كبيرة و صغيرة.

- أرقام.

- رموز (# ؛ @)

- لا تقل عن ٨ حروف.

3- يقوم الطالب بالدخول على متعلقاتي ثم الدرجات.

4- يختار الطالب العام الحالى ثم عرضه.

5- في حالة عدم سداد المصروفات، سيتم حجب نتيجته.

وكان قد اختتم مؤتمر الكلية السنوي حول " التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى"، والذي امتد على مدار يومي الرابع والخامس من نوفمبر 2023.

وجاء تنظيم هذا المؤتمر بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك مع الجمعية الدولية لقانون العقوبات بالإضافة إلى كلية الحقوق بجامعة كوين ماري.

وقد عقد المؤتمر برعاية كريمة للسيد المستشار عمر مروان، وزير العدل، والذي شرف المؤتمر بحضور الجلسة الافتتاحية، وإلقاء كلمة أشار سيادته فيها إلى أهمية موضوع المؤتمر وما ينتج عنه من نتائج وتوصيات، ورعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة.

وقد تناول المؤتمر في سبع جلسات عمل موضوع الذكاء الاصطناعي من جميع جوانبه القانونية والاقتصادية.، وترأس جلسات المؤتمر كوكبة من القانونيين ومنهم المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة مصر، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والأستاذ الدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

وقد حضر جلسات المؤتمر جمع كبير من أساتذة الكلية، وأعضاء السلطة القضائية وخبراء ومتخصصون وباحثون من مختلف الهيئات القضائية المصرية، فضلا عن مشاركة العديد من الباحثين بالجامعات المصرية والجامعات الأجنبية ومنها جامعة ليون (٣) الفرنسية، وجامعة كوين ماري الإنجليزية، وجامعة لوكسمبورج، وجامعة ميجيل هرنانديز بأسبانيا، وجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وكلية البريمى الجامعية بسلطنة عمان، وكلية القانون العالمية بالكويت.

واختتمت جلسات المؤتمر بتقرير ختامى قدمه الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر..