السفير الفلسطيني بروسيا: قادتنا لا يخططون لمغادرة أراضيهم وليسوا مستعدين للفرار وترك بلادهم

قال السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، اليوم الأحد، إن قادة فلسطين لا يخططون لمغادرة أراضيهم، كما أن المدنيين ليسوا مستعدين للفرار أيضًا.

وحسب وكالة “تاس” الروسية للأنباء، قال نوفل، عندما سئل عما إذا كان الزعماء الفلسطينيون يعتزمون الإخلاء في حالة حدوث نتيجة سلبية لسيناريو الصراع مع إسرائيل: “لا… هذه أرضنا وبلدنا وترابنا.. الإسرائيليون يقتلون الناس كل يوم، لكن الناس ليسوا مستعدين للمغادرة”.

ومنذ قليل، قال نوفل، إن هناك خطرا كبيرا من جر دول ثالثة إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وحسب وكالة “تاس” الروسية للأنباء، قال نوفل: "بالطبع، الخطر كبير. لقد قلنا ذلك منذ اليوم الأول: إذا هاجمت إسرائيل "على الأرض"، فإن هذا الصراع قد يتسع”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى أن نرى كيف يتطور الوضع”.

وكان السفير الإسرائيلي لدى موسكو، ألكسندر بن تسفي، قال في وقت سابق، إن الجانب الإسرائيلي يخشى من احتمال تورط قوى ثالثة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.