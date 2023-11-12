موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الاول بالجامعات

مع بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول بالجامعات المصرية يبحث عدد كبير من طلاب ، عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الجامعات الحكومية ، وذلك وفقًا للخريطة المعتمدة من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العملي.



موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

ويستعرض موقع صدي البلد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالجامعات الحكومية للطلاب في السطور التالية، والتي جاءت على النحو التالي:

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 25 يناير 2024.

تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024.



وقال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ، أن الكلية ملتزمة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد .

وأكد الدكتور احمد جلال ، خلال تصريحاته لصدي البلد ، أن الكلية بدأت امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول وسط اجراءات استباقية لمجابهة كافة المخالفات .

وكان قد أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة (الاتحاد الدولى للدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية) والكائن مقرها بالعقار 27 برج الجوهري بجوار محطة مترو أحمد عرابي - وسط البلد الدور السادس مكتب 605 بمحافظة القاهرة، والتي تعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن منح 3 دبلومات بسعر دبلومة في (التحكيم الدولي - العلاقات الدبلوماسية والقنصلية - حقوق الإنسان).

ويحصل الدارس على أربع شهادات و2 كارنيه معتمد باللغة العربية والإنجليزية من الاتحاد الدولي للدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية بمسمى كل دبلومة، بالإضافة إلى شهادتين، وكارنيه معتمدتين من الهيئة العربية للتحكيم والقانون باللغة العربية والإنجليزية (علاقات دبلوماسية وقنصلية)، بالإضافة إلى درع تكريم من الاتحاد الدولي للدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية بسعر 800 جنيه.