الأقمار الصناعية تفضح الاحتلال.. تراجع كبير في عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية بغزة

كشف تحليل صور الأقمار الصناعية، اليوم الأحد، أن عدد الآليات التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال غرب قطاع غزة تراجع يوم 8 نوفمبر إلى 295 بعد أن كان 383 في 3 نوفمبر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن الجيش الإسرائيلي يهاجم غزة برا وبحرا وجوا ونبحث عن قادة حماس.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية: “قواتنا تدمر الأنفاق في قطاع غزة”، مؤكدا أن “العمليات العسكرية في قطاع غزة ستستمر حتى تحقيق أهدافها”.

وتابع: “قواتنا تبحث عن منصات إطلاق الصواريخ والمنشآت التابعة لحركة حماس في غزة”.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن “إسرائيل لا تريد تغيير الوضع الأمني في الشمال لكن سترد على أي تهديد”، مضيفا: “تركيزنا الأكبر على العمليات في غزة ولكن نعمل أيضًا في الجبهة الشمالية”.

وزعم هاجاري، أن “إسرائيل تحدثت مع مدير مستشفى الشفاء لإدخال الوقود لكن حماس رفضت”.