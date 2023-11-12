فريدة سيف النصر: اما بهاجم حد بعرف أني مش هشتغل ولافارق معايا

قالت الفنانة فريدة سيف النصر، أنها قامت بتركيب كاميرات حراسة بعد سرقتها من المنزل لأكثر من مرة، حيث تعرضت حقيبتها الخاصة للسرقة عدة مرات وأيضا اكسسوارات غالية الثمن وملابس باهظة الثمن.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة “صدى البلد 2” تقديم الاعلامية نهال طايل: أنا بتسرق وأنا نايمة لأني نومي تقيل، يعني لو حد شالني وأنا نايمة مش هحس بيه، وقصة أن الفن حلال أو حرام في حاجه اسمها وسط وممكن الفنان يقول آه أو لأ على حسب اختياراته.

رسالة للفنانين

ووجهت رسالة لبعض زملائها قائلة: لما أنت عندك ملايين من الأجور متنزلش لحد علشان ينتجلك بكام مليون والأمثلة كتير وحاجات تشل، أنا لما بهاجم حد ببقى عارفه أني مش هشتغل لكن مش فارق معايا.

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