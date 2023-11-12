النائب العام يؤكد أهمية العلاقات المصرية - الصومالية

أكد النائب العام المستشار محمد شوقي، أن العلاقات المصرية - الصومالية، متميزة وتكتسب قدرا كبيرا من الأهمية، في ضوء أوجه التعاون التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.



وذكر بيان صادر عن النيابة العامة - الليلة - أن النائب العام استقبل في وقت سابق من اليوم، وزير العدل والشئون الدستورية الصومالي حسن معلم محمود، والنائب العام الصومالي سليمان محمد محمود، والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور عدد من قيادات النيابة العامة المصرية.



وأضاف البيان أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلديْن، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب أعضاء النيابة العامة الصومالية، وإعداد برنامج تدريبي لهم عبر معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية، والاستفادة من التشريعات والأحكام المصرية، ومنجزات النيابة العامة المصرية في مجال التحول الرقمي.