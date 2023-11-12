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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مستشفى العودة: أطفأنا المولدات منذ 4 أيام لنقص الوقود. ونعمل بكشافات

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

قال الدكتور أحمد مهنا مدير مستشفى العودة، إن المستشفى لازال يعمل  لكنه مهدد بالاستهداف، حيث أنه ومنذ قليل جرى استهداف  مبنى متاخم للمستشفى  وسقطت  الصواريخ في ساحة المستشفى لكنها بحمد الله لم تسبب ضرراً في مباني المستشفى ولا بين صفوف الأطقم الطبية.

  

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ولفت في مداخلة تليفونية  برنامج  "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON، إلى أن مستشفى العودة  يقع في  شمال قطاع خاصة وهناك ثلاثة رئيسية في شمال القطاع وهي المستشفى الاندونيسي الحكومي والعودة الاهلي  ومستشفى كمال عدوان المخصص للخدمات العسكرية  وجميع المستشفيات توقف  عن العمل حتى مستشفى العودة  تم إطفاء المولدات الكهربائية نتيجة عدم توفر الوقود  منذ ربعة ايم ونعمل بوسائل بدائية وبديلة على بطاريات  والجراحين يعملون بكشافات على الراس مزودة ببطاريات.

 

وواصل : "جميع المستشفيات في قطاع غزة حيدت عن العل وتبقى المستشفى الوحيد الذي يجري  ويستقبل حالات الولادة هو مستشفى العودة ونحن نجري يومياً من 12-18 عملية قيصرية  يومياً بالإضافة للجرحى المتوافدين  على المستشفى  وتضم المستشفى 160 كادر بين طبيب وممرض وإداري وفني وهم مقيمون منذ 35 يوم في المستشفى بدوام مغلق  كامل  لا يذهبون لبيوتهم بسبب دائرة الاستهداف الاوسع في شمال قطاع غزة  بشكل يومي وعنيف وكثيف وأصيب موظفون   بجراح  بسيطة وخفيفة بسبب شظيا القصف التي تسفط على المستشفى  بسبب قصف المباني  المتاخمة للمستشفى".


وكشف عن إجراء عمليات الولادة يتم بدون تخدير كامل ويتم "بنج نصفي" حيث لا يحتاج هذا النوع من التخدير إلى أجهزة وخلافه  فقط جهاز ضغط يومي  ومتابعة العلامات الحيوية وهذا المتاح بسبب عدم وجود   كهرباء ".


وذكر أن حالات الإصابات  يتم علاجها عبر بنج موضعي  و عبر استخدام مسكن " كتامين " الذي استخدم في الحرب العالمية الثانية وهو مسكن قوي جداً للآلام  وتجرى هذه العمليات بتلك الطريقة "،  موضحاً أنه رغم كل هذه الظروف والتحديات لكن العمل يسير وإن كان  بشكل غير مطابق للأطر العالمية  ولكن المستشفى  يقف مام مسؤولياته  وبالفعل اجري اليوم 12 ولادة قيصرية و10 ولادات طبيعية  نصفهم قادمون من مدينة غزة لأنه لا يوجد   لدهم مستشفيات على بعد 25 كيلو متر مربع ".



وأوضح ان المستشفى  يتمي لشريحة المستشفيات الصغيرة ذات الطاقة الاستيعابية الصغيرة حيث تبلغ 80 سريراً ولدينا قسم  للجراحات الترميمية  و6 طباء   ولادة وطبيب واحد  تخدير وأنا أقوم بمساعدته في  عملية التخدير و2  جراحين وطبيب  جراحة عظام واحد وطبيب أطفال ".


ولفت إلى أنه منذ بداية العدوان  استشعرنا بداية الحصار وكلفت  المدير بتخزين  كميات كافية من الارز والبرغل والمعلبات والدقيق  والطحين ووفرنا حلات كهربائية   للقيام بعمليات الخبز و200 لتر من السولار أبقيناها  لاستخدامها  كل يوم بواقع ساعه لتجهيز الطعام قائلاً : تبقى لدينا رصيد احتياطات تسعة ايم  وبعدها سوف تنفذ ولا علم بعدها ماذا سيجري  ".


وعن المياه قال :لدينا بئر داخل المستشفى ولدينا مضخة   تعمل على جلب المياه "، وعن وضع اسرته قال :  تبعد  عني 30 كلم   في المنطقة الوسطى اتي تستهدف بشكل كبير من قبل قوات الاحتلال  نزحوا للمنطقة الوسطى على اعتبر  انها اكثر اماناً من الشمال ومدينة غزة لكن مع الأسف هناك قصف يومي وتدمير تعرض له وسط وجنوب غزة ".

مدير مستشفى العودة مستشفى العودة

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