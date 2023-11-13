أخبار التعليم: خطوات التعرف على الجامعات والمعاهد المعتمدة.. استطلاع هلال شهر جمادى الأولى اليوم.. وحقوق القاهرة تصدر تعليمات مهمة للطلاب

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

بعد انتشار الكيانات الوهمية.. التعليم العالي توضح خطوات التعرف الجامعات والمعاهد المعتمدة

توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب للتعرف على الجامعات والمعاهد المعتمدة للحماية من نصب الكيانات الوهمية من خلال عدة إجراءات لكي يتعرف الطلاب من خلالها الكيانات المعتمدة.

استطلاع هلال شهر جمادى الأولى اليوم ... والبحوث الفلكية تكشف موعده

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر جمادى الأولى 1445هـ، اليوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر لعام 2023، وسيتم إعلان بداية الشهر الكريم بعد صلاة المغرب.



حقوق القاهرة تصدر تعليمات مهمة للطلاب بالفصل الدراسى الأول | تفاصيل

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، تعليمات هامة لطلاب الفرق الدراسية المختلفة .

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، على الطلاب الذين لم يقوموا بدراسة اللغة الفرنسية بالثانوية العامة سرعة الانتهاء من اجتياز الامتحان التكميلي الذي يعقد بكلية الآداب.

بداية ديسمبر .. جامعة حلوان مسابقة للمتميزين

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة عن تنفيذ مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني خلال العام الجامعي 2024/2023، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والطلابية.