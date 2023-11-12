مدرب الزمالك يكشف سبب التأهل لـ نهائي الكأس رغم النقص العددي

أكد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن جميع اللاعبين بذلوا أقصد جهد فى مباراة بيراميدز الأخيرة، موجها شكره لمجلس الإدارة بسبب الثقة التي منحها له قبل لقاء مصيري.

وقال جمال، فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، عبر قناة الزمالك: "إقبال الجماهير على المباراة كان له دور إيجابي وأثبت انتماءهم للنادي وكانوا سندا لنا أمام بيراميدز عند كل تأخر فى النتيجة، والجميع لم يقصر فى هذه المباراة سواء جهاز فني أو لاعبين".

وأضاف: "الجميع كان على قلب رجل واحد فى لقاء بيراميدز بسبب صعوبة وأهمية اللقاء، ورغم الغيابات والنقص العددي نجحنا فى التأهل لنهائي الكأس".