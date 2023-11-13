أخبار التعليم| دخل الكلية بالابتدائية| وزير التعليم يستقبل الطالب النابغ يحيى عبد الناصر ويكرمه....كوكب عملاق يقترب من الأرض غدا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: المشروعات البحثية المتميزة لها دورها في توطين الصناعة الوطنية

شارك الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية فى معرض الصناعات والابتكارات العلمية بجامعة المنوفية، والذى افتتحه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، على هامش الملتقى البحثي والحواري تحت عنوان "البحث العلمي والصناعة شراكة من اجل المستقبل 2023"، ونظمه مكتب الابتكار والبحث العلمي بجامعة المنوفية.

انتعاش المنتج المحلي.. خبير اقتصادي: المقاطعة لها تأثيرات إيجابية في هذه الحالة

أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي والباحث بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، أن دعوات المقاطعة التي يقوم بها المصريون للمنتجات الأجنبية واستبدالها بالمحلية خطوات إيجابية من قبل المواطنين بكافة طوائفهم وأفكارهم السياسية وانتماءاتهم لدعم القضية الفلسطينية.



خبير: مقاطعة شركات مصرية تحمل علامة تجارية أجنبية يجلب الضرر بالاقتصاد

قال الدكتور صابر شاكر استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة حلوان ، أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يشغل أكثر من 3 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر.

دخل الكلية بالابتدائية| وزير التعليم يستقبل الطالب النابغ يحيى عبد الناصر ويكرمه

استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الطالب يحيى عبدالناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، لتكريمه لنبوغه العلمى، والتحاقه للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط.

جامعة القاهرة: الأنشطة الطلابية تطوير للعقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب

قال الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة، لشئون التعليم والطلاب، إن تنظيم المسابقات والأنشطة الطلابية يسهم في تشجيع الطلاب على صقل مواهبهم وإبرازها وتنمية قدراتهم الذهنية والفكرية وإتاحة الفرصة أمام الموهوبين.

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: تؤكد على أهمية مشاركة الطلاب في المسابقات المقدمة لهم

تشارك جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، فى مسابقة ابداع الموسم الثاني عشر ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لطلاب الجامعات والمعاهد والاكاديميات الحكومية والخاصة والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى المجالات الثقافية والعلمية والفنية، وتشارك الجامعة تحت رعاية الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

كوكب عملاق يقترب من الأرض غدا.. هل يشكل خطرا؟

نشهد غدا وصول كوكب أورانوس والذي يعرف بأنه ( إله السماء) في أقرب نقطة له من الأرض، وقرصه مضاء بالكامل بنور الشمس، وهو أفضل وقت لرصده خلال العام، فى ظاهرة فريدة ينتظرها ويترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

حملة لقياس الضغط والسكر وتوعية حول الأمراض المزمنة بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس حملة توعية لمرض السكر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف فريق من كليتى الطب ، والتمريض بحرم ١ أمام قصر الزعفران الخميس الموافق١٦ من نوفمبر الجارى .