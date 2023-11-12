معتمد جمال: ليس لدي طلبات من مجلس الزمالك

كشف معتمد جمال، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن وجود معسكر مغلق للفريق في الإسكندرية قبل مواجهة أبو سليم الليبي فى بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية".

وقال جمال فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، عبر قناة الزمالك: " سنعمل على علاج المشاكل الدفاعية بالفريق ونأمل في شفاء المصابين خلال الفترة المقبلة من خلال الجهاز الطبي الذى يعمل بكل جهد".

وأضاف: " ليس لدي طلبات من مجلس الإدارة فأنا ابن نادي الزمالك وشرف لي العمل داخل النادي وفى خدمة القلعة البيضاء، و لن نبخل بأي نقطة عرق من أجل عودة نادي الزمالك لمكانته الطبيعية".