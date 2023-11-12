مدرب الزمالك يكشف الاستعدادات لمباراة أبو سليم الليبي

أكد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن مباراة أبو سليم فى الكونفيدرالية صعبة، مشيرًا إلى أنه ليس لديه معلومات كافية عن الفريق الليبي حتى الآن.

وقال جمال فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، عبر قناة الزمالك: " اسم الزمالك الكبير ساهم في خلق دوافع الفوز عند اللاعبين رغم الإصابات العديدة التى عانينا منها قبل اللقاء، ولكن اللاعبين على المستوى البدني قدموا مباراة كبيرة".

وأضاف: " أخبرت ناصر منسي وسامسون بضرورة العمل لاعتمادي عليهم في مباراة بيراميدز ومنحت ثقتي لسامسون لذلك تألق بعد مشاركته فى اللقاء، وسنعمل على رفع اللياقة البدنية للاعبين في الفترة القادمة".