كنت برضي ضميري أولا.. أيمن دجيش يكشف كواليس عمله في قناة الأهلي

أكد أيمن دجيش الحكم الدولي السابق، أنه راض عن عمله كمحلل تحكيمي في قناة الأهلي على مدار 3 سنوات.

وقال دجيش ، مع الإذاعية نجلاء حلمى فى برنامج مع ولا ضد يا كابتن، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، إنه بعد اعتزال التحكيم كمساعد دولى فى 2018؛ اتجه إلى المجال الإعلامي كمحلل فى قناة الأهلي وقناة صدى البلد، قبل العمل فى لجنة الحكام.

وأكد المساعد الدولي السابق، مع الإذاعية نجلاء حلمى، إنه خلال الفترة التى عمل فيها فى قناة الأهلي كان حريصا على أن يحلل الحالات التحكيمية وفق ما يراه؛ حتى لو كان ذلك ضد مصلحة الأهلي.

وأشار إلى أنه ينظر إلى اللعبة ويحللها بما يرضى ضميره، وهو نفس المبدأ الذى كان يسير عليه خلال فترة عمله كمساعد دولي.