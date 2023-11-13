سيدات البرازيل يفزن على هولندا .. وألمانيا تهزم رواندا في مونديال الطائرة البارالمبية

حققت سيدات منتخب البرازيل الفوز على هولندا وفازت ألمانيا على رواندا بينما حقق منتخب سلوفينيا الفوز على اوكرانيا في منافسات السيدات من بطولة كأس العالم لكرة الطائرة البارالمبية و التي تستضيفها مصر على الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من 11 وحتى 18 نوفمبر الجاري.

وفازت البرازيل على هولندا بنتيجة الأشواط 3-0 حيث جاءت نتيجة الشوط الأول 25-15 والشوط الثاني 25-14 والشوط الثالث بنتيجة 25-15.

كما فازت سيدات منتخب ألمانيا على رواندا بنتيجة الأشواط 3-0 حيث جاءت نتيجة الشوط الأول 25-20 والشوط الثاني 25-19 والشوط الثالث بنتيجة 25-22.

كما حققت سيدات منتخب سلوفينيا فوزا صعباً على أوكرانيا في مباراة أستمرت 5 أشواط جاءت نبنتيجة الأشواط 3-2 حيث جاءت نتيجة الشوط الأول 20-25 والشوط الثاني 25-19 والشوط الثالث بنتيجة 16-25 والشوط الرابع 25-21 والشوط الخامس والأخير 15-9 .

يذكر أن منتخبنا الوطني للسيدات سوف يخوض مباراته الأولى يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر في تمام العاشرة صباحاً أمام نظيره منتخب الصين .

ويضم منتخب السيدات اللاعبات، إسراء إسماعيل، نورا عبد الحليم، أسماء أحمد، نبيلة عبد الباقي، شيماء سيد، رجاء حسين، أسماء بدر، هوانم حليم، غادة محمد، سهيلة طه، أسماء سيد، زينب فوزي، نورهان صلاح، ياسمين هاني، سعده سيد، الشيماء محمد، ومعهن الجهاز الفني بقيادة الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني، وصبري البرعي مدربا.

يشارك في البطولة 19 دولة ، هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ونيجيريا ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، وأمريكا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.