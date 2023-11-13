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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يشعر بالضيق من صلاح محسن وقلة استيعابه

صلاح محسن
صلاح محسن

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، يشعر بحالة ضيق من صلاح محسن مهاجم الفريق، مؤخرًا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر عقد أكثر من جلسة خلال الفترة الماضية مع محسن، من أجل منحه بعض المهام والتعليمات، ما جعله يقيم اللاعب بأن لديه قلة استيعاب، وبالتالي قرر إبعاده عن الحسابات".

وكان قد منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفريق راحة أسبوعًا بعد انتهاء المواجهات الرسمية قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب فترة الأجندة الدولية، التي يخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي 16 و 19 نوفمبر الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأثار تصرف كولر موجة من الغضب داخل الأهلي، بعد التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق، خاصة انها كانت فرصة حقيقية يسعى خلالها السويسري لتصحيح الأوضاع داخل الفريق، في ظل الأداء الباهت والتشكيل غير المفهوم في الآونة الأخيرة من كولر.

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