قبل ترويج سمومهم بالقاهرة.. قرار من المحكمة بشأن 4 تجار مخدرات

جدد قاضي المعارضات حبس 4 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لحيازتهما مخدرات قبل ترويجها لعملاءهم في القاهرة.

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة ، حيث نجحت فى القبض علي ٤ تجار مخدرات قبل ترويج سمومهم بالقاهرة .



وتمكنت كانت أجهزة الأمن من ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا حال تواجده بطريق القاهرة/الإسماعيلية ، وبحوزته 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش وسيارة مستأجرة بدون تراخيص.



وكذا ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة حال تواجده بالمنطقة محل سكنه ، وبحوزته 1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين - ميزان حساس - سيارة ملاكى .



كما تم ضبط عاطل، وميكانيكى لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش و2 فرد خرطوش وطلقات لذات العيار ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.