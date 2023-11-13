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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الاهلي السابق : كولر استسهل موسمه الثاني واللعيبة عايزة «قرصة ودن»

صدى البلد

أكد رضا شحاته نجم النادي الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، استسهل موسمه الثاني مع الفريق بعكس ما جاء بما يحمله من آمال في مشواره التدريبي.

 

وتابع شحاته خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أخشى أن يكون فقد كولر سيطرته داخل غرفة الملابس، ووجود حالة طمأنينة من اللاعبين على وضعهم مع المدرب".

 

وأضاف رضا شحاته: "أكرم توفيق لاعب الأهلي اعتبره هو المقياس بالنسبة للاعبين، ولا بد أن يعمل لاعبي الفريق نصف جهد توفيق الذي يعود من الإصابة بنفس المستوى".

 

وقال نجم الأهلي السابق: "موديست مناسب للأهلي اسمًا وتاريخًا ولكن على المستوى الفني لا يليق بالفريق، والفريق يحتاج قرصة ودن لبعض اللاعبين قبل التفكير في التدعيمات، وهناك احتياج لضم رأس حربة فقط في يناير".

 

واستطرد: "على المدى البعيد الأهلي يحتاج إلى ظهير أيسر، وأحمد فتوح حل مناسب ولكن ما يفعله من عدم التزام يُقلق حال ضمه، ولكن في كل الأحوال هو أنسب من محمد حمدي لاعب بيراميدز، ولا بد من مشاركة إمام عاشور باستمرار، بدلًا من إبعاده عن المباريات ما يجعله يفقد أهميته".

 

واختتم: "لست قلق على الأهلي والأمور سوف تعود إلى نصابها الصحيح، ولكن لا بد من قرصة ودن للاعبين من أجل استشعار الخطر بالفترة المقبلة".

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