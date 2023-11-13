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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات

صدى البلد


 


جدد قاضي المعارضات حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى اصطناع وتزوير المستندات الرسمية 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بالقاهرة

ضبط رجال الأمن تشكيلا عصابيا بالقاهرة تخصص نشاطه فى اصطناع وتزوير المستندات الرسمية وتولت النيابة التحقيق .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام 7 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى إصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية .

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم ، وبحوزتهم ( 2 جهاز لاب توب - جهاز برنتر - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - نماذج  توكيلات خالية من البيانات - 2 خاتم شعار الجمهورية - طباعة ليزر – طباعة إسكانر – مقص - فلاشة بها برامج تقليد للأوراق الرسمية – مواد وأدوات تستخدم فى طباعة العلامات المائية والتغليف وصناعة الأختام - عدد  ١٤ خاتم مدون عليها شعار الجمهورية "مقلدين" - أسطمبات ورقية لتصنيع الأختام - شهادات بيانات سيارات فارغة "مقلدة" - مجموعة كبيرة من المستندات المقلدة) .


وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى إصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية مُستخدمين الأجهزة والأدوات والأختام المضبوطة والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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