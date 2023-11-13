قرار من النيابة بشأن متهم بالاتجار في النقد الأجنبي

أمرت جهات التحقيق باستعجال تحريات المباحث حول واقعة العثور على مبالغ مالية بحوزة متهم بقصد الإتجار في النقد الأجنبي.



وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق مقيم بمحافظة الشرقية ، وآخر ونجله "يحملان جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

وبمواجهتهم اعترف الأول بقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأقر الثاني والثالث بأنهما تواصلا معه لتغيير مبلغ مالي عملات "أجنبية" ، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود محادثات بتطبيق "واتس آب " لمعاملات مالية بينه وبين العديد من الأشخاص تؤكد مزاولة النشاط ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.