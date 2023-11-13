لميس الحديدي تسأل المبعوث الأمريكي : لماذا القوات الإسرائيلية على بعد أمتار من مستشفى الشفاء

زعم ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، أن سبب تواجد قوات الاحتلال على بعد 20 متر من مستشفى الشفاء في غزة كونها غطاء حماية كدرع لمنشأة خاصة بمنظمة حماس الإرهابية.



وقاطعته لميس الحديدي، قائله: "ماذا سيحدث للمصابين والمرضى هم يطالبون بإخلاء المستشفى؟، ليرد خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة on، قائلاً: "ينبغي أن يتم المساح بذلك الاخلاء عبر مرات أمنة متفق عليها بشكل أمن".



لتقاطعه الحديدي: "هل تريدون إخلاء مستشفيات ؟! اين يحدث ذلك؟ أنت سفير طفت بلدان العالم أين رأيت في أي مكان في العالم إخلاء للمستشفيات والناس في الرعاية المركزة والأطفال عل أجهزة تنفس صناعي؟، ليعقب: " ظروف غزة بسبب حماس وما بسببته على مدار 15 عشرة سنة الماضية كان استثنائيا الموقف صعب مع الاحترام لأي قضية إنسانية ومع ذلك لابد من أقصى رعاية للمرضى وعلى إسرائيل أخذ الحيطة والحذر وعلى حماس في ذات الوقت أن تكون راغبة في السماح لهؤلاء بالإخلاء ليتمكنوا من التحرك بشكل أمن ".



وأتم : " يجب أن تكون حماس مستعدة لعدم استخدام المرضى في مستشفى الشفاء كدروع بشرية.