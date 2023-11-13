عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي تسأل المبعوث الأمريكي : لماذا القوات الإسرائيلية على بعد أمتار من مستشفى الشفاء

كلمة أخيرة
كلمة أخيرة

زعم  ديفيد ساترفيلد  المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، أن سبب تواجد قوات الاحتلال على بعد 20 متر من مستشفى الشفاء في غزة كونها غطاء حماية  كدرع لمنشأة خاصة  بمنظمة حماس الإرهابية.

txt

هكذا أحرجت لميس الحديدي مبعوث واشنطن للقضايا الإنسانية على الهواء!.. فيديو

txt

لميس الحديدي: استغرقنا فترة طويلة في دراسة برنامج الطروحات.. مش عايزين الحكومة تقولنا سوف


وقاطعته لميس الحديدي، قائله: "ماذا سيحدث للمصابين والمرضى هم يطالبون بإخلاء المستشفى؟، ليرد خلال  لقاء عبر برنامج  "كلمة أخيرة " الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  on،  قائلاً: "ينبغي أن يتم المساح بذلك الاخلاء عبر مرات أمنة متفق عليها بشكل أمن".


 لتقاطعه الحديدي: "هل تريدون إخلاء مستشفيات ؟! اين يحدث ذلك؟  أنت سفير  طفت بلدان العالم أين رأيت في  أي مكان في العالم إخلاء للمستشفيات والناس في الرعاية المركزة والأطفال عل أجهزة تنفس صناعي؟،  ليعقب: " ظروف غزة بسبب حماس وما بسببته على مدار 15 عشرة سنة  الماضية  كان استثنائيا الموقف صعب مع الاحترام لأي قضية إنسانية ومع ذلك لابد من أقصى رعاية للمرضى  وعلى إسرائيل أخذ الحيطة والحذر وعلى حماس في ذات الوقت أن تكون راغبة في السماح لهؤلاء بالإخلاء  ليتمكنوا من التحرك بشكل أمن ".


وأتم : " يجب  أن تكون حماس مستعدة لعدم استخدام المرضى في مستشفى الشفاء كدروع بشرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

خريطة سقوط الأمطار .. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

7 كلمات بين السجدتين.. رددها يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرض

ترشيحاتنا

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

بالرغم من الضربات الأمريكية.. هجوم صاروخي على قاعدة حقل العمر الأمريكية بسوريا

حسن مصطفى: موديست لا يصلح للأهلـي .. والدبيس أفضل بديل لـ"معلول"

غضب داخل الأهلي.. خالد بيبو يظهر العين الحمراء بعد التعادل مع الجونة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف آخر تطورات حالة هانى الناظر

مذبحة القديس برايس: ضحايا مجهولون وتبريرات دائمة

وفري فلوسك.. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت

للحصول على بشرة نضرة .. تعرف على فوائد الشاي الأخضر

فيديو

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ