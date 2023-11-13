طولان: بعض مدربي الدوري لا يعرفون القراءة .. ولاعبي البنك الأهلي تآمروا ضدي

أكد حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء تعشق اللعبة الحلوة، موضحا أن الفارس الأبيض دائما يضم أفضل وأمهر اللاعبين فى مصر.

وقال طولان فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، عبر قناة الزمالك: " بعض مدربين الدوري لا يجيدون القراءة والكتابة وهذا التصريح قلته قبل ذلك وأؤكده الآن مرة أخرى".

واضاف طولان ، أن لاعبي البنك الأهلي تآمروا ضدي عندما توليت تدريب الفريق خلال الموسم الماضي.

واشار إلى ان "لاعبو البنك الأهلي تآمروا ضدي بفعل فاعل وبمساندة أحد المسؤولين فى النادي، واللاعبين كانوا لا يحتفلون عند تسجيل هدف للفريق، ولكنني فضلت الرحيل بسبب ذلك".