شيكا قائد .. طولان: 5 ملايين جنيه سعر أفضل لاعب فى مصر

أكد حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق، أن نادي بيراميدز السبب فى رفع سقف رواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة.

وقال طولان فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، عبر قناة الزمالك: "أفضل لاعب فى مصر لا يستحق الحصول على أكثر من 5 مليون جنيه فقط، ويجب وضع سقف رواتب للاعبين خلال الفترة المقبلة من جانب اتحاد الكرة".

وعن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب الزمالك قال انه قائد حقيقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وشدد ان "شيكابالا أصبح له أدوار عديدة داخل الملعب وهو الأمر الذى لم يكن يفعله فى السنوات الماضية، إلى جانب دوره كقائد داخل وخارج الملعب".