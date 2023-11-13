بيراميدز يُغري محمد حمدي لتجديد عقده

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات مكثفة مع محمد حمدي ظهير أيسر الفريق، لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بيراميدز يحاول إغراء حمدي بعرض مادي قوي من أجل الموافقة على الاستمرار والتجديد، في ظل رغبة الأهلي في التعاقد معه بالمرحلة المقبلة".

وكان قد عقد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، جلسات خاصة مع لاعبى الفريق، لاستعادة معنوياتهم استعدادًا لمواجهة مازيمبى الكونغولي بالجولة الأولى في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة 24 نوفمبر، الساعة 6 مساءً باستاد الدفاع الجوي.



ويعمل الجهاز الفنى لبيراميدز على رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين بعد الخسارة من الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح، خاصة وإن الفريق كان يأمل فى الوصل للنهائى من أجل تحقيق أول بطولة فى تاريخه.

وتحدث أفراد الجهاز الفنى لبيراميدز مع اللاعبين، حول ضرورة عدم التفكير كثيرًا فى أحداث مباراة الزمالك، والعمل على التركيز فى المواجهات الأفريقية المقبلة، لتحقيق أفضل النتائج.