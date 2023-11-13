طفل فلسطيني: تعودت على صوت القصف وأشجع نادي الزمالك

قدم الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، خاصة من داخل المستشفيات المصرية التي استقبلت الأطفال محاربي السرطان في قطاع غزة.

قال الطفل فراس، إنه مقيم في رفح واتعالج في مدينة غزة، تعودت أن أنام فى ظل استمرار القصف ولم أعد أخاف من أصواته..ولكني قلقت من صوت الدبابات".

وأكمل:" بشجع نادي الزمالك وبحب زيزو وشيكابالا"، وفاجأ الإعلامي أحمد فائق الطفل "فراس" برسالة من اللاعب أحمد سيد زيزو

وأضافت "أسماء"، والدة الطفل الفلسطينى "فراس"، هناك قصف مدفعى كبير فى المنطقة التى نقطن بها فى غزة، ونزح كثيرون من الأهالى ولكن لم أوافق على ترك المنزل على الإطلاق، خاصة أن أهلى كبار فى السن"

واسترسلت :" خوفت من أن يحدث شيء لأبني فى المدرسة وهو بمفرده وعليه قررت أن أظل معه، وابنى فراس قال لى لا أخاف من الموت ولكن لدى شرط أن يدفنونا مع بعض، ونحن لا نخاف من القصف الإسرائيلى".

