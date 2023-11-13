فائض في منتجاتنا.. رئيس النيل للزيوت: حركة السوق لا تؤثر علينا.. فيديو

قال المهندس فؤاد حنيش، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت والمنظفات، إن الشركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي إحدى 36 شركة تابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.

وأضاف المهندس فؤاد حنيش، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت والمنظفات، خلال لقائه عبر فضائية "أون إي"،: "الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضم كل مجالات ما هو غذاء المقررات التموينية بداية من السكر والزيوت والمطاحن والمضارب".

وأشار المهندس فؤاد حنيش، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت والمنظفات،: "نحن مسئولين عن المقررات التموينية لـ65 مليون مواطن كل شهر"، موضحا: "ننتج كل أنواع الزيوت والأرز والسكر والدقيق والخبز واللحوم والدواجن والأغذية".

وأوضح المهندس فؤاد حنيش، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت والمنظفات،: "شركة النيل متخصصة في الزيوت والمنظفات، وننتج زيوت خاصة بالمنظومة التموينية وننتج زيوت حرة، وننتج جميع أنواع المنظفات".

وتابع: "جزء من انتاجنا ثابت لا يتحرك مع تحرك السوق لأنه مقرر شهري لابد من انتاجه للمقررات التموينية"، موضحا: "حركة السوق لا تأثر علينا لأننا دائما لدينا فائض في منتجاتنا، ولدينا 1300 فرع تابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية فيهم جميع منتجاتنا".