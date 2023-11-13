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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس هيئة إستاد القاهرة: سيتم إغلاق الملعب في هذا التوقيت

صدى البلد

أكد وليد عبدالوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، أن البذرة الشتوية الخاصة بأرضية الملعب لها توقيت معين، وأنه بدءًا من يوم 15 أكتوبر حتى 15 نوفمبر كان توقيت جيد للبدء في الزرع، لكن من أجل مصلحة الأهلي ومشاركته في الدوري الإفريقي تم تأخير زراعة البذرة الشتوية.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تم تأخير أيضا زراعة البذرة الشتوية نظرًا لارتباط منتخب مصر أيضا بمواجهة جيبوتي، ولذلك قررنا الانتظار حتى نهاية المباراة وسيتم اغلاق الملعب بدءًا من يوم 16 نوفمبر وحتى الرابع أو الخامس من ديسمبر المقبل".

 

وأضاف: "تم التواصل مع الخبراء من خارج مصر، من أجل تحديد الموعد المناسب لزرعة البذرة الشتوية، وسيتم إغلاقه خلال هذه الفترة فقط على مدار السنة بالكامل، وتم استقبال العديد من البطولات والمباريات على مدار عام".

 

وأكمل: "الأهلي سيلعب مباراة شباب بلوزداد الجزائري في استاد القاهرة الدولي، وأيضًا مباراة الزمالك في الكونفدرالية أيضا ستكون يوم 10 ديسمبر، وسيخوض لقاء أبو سليم بنسبة كبيرة على ملعب برج العرب".

وزاد: "من الصعب تأجيل زراعة البذرة الشتوية أكثر من ذلك، واخترنا موعد 16 نوفمبر بعد لقاء منتخب مصر وجيبوتي، قمنا بتأخير اعمال الصيانة عدة أيام من أجل استقبال هذه المباراة".

 

وأكد: "تم إبلاغ النادي الأهلي منذ أكثر من أسبوع، وكذلك تم اخطار الزمالك والأندية التي تلعب على استاد القاهرة الدولي بموعد اغلاق الملعب، وكانت هناك محاولات من جانب الأهلي لتأجيل اعمال الصيانة لكنا الأمر صعب وتم اختيار توقيت الصيانة وزراعة البذرة الشتوية، والتأخير عن يوم 16 نوفمبر كان صعب بعد العودة للخبراء وهيئة الأرصاد".

 

وأشار إلى أن هناك اجتماع أمني اليوم في الواحدة لتحديد السعة الجماهيرية لمباراة مصر وجيبوتي وكافة التفاصيل الخاصة بالمباراة.

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