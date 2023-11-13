حسين لبيب يرفض الصلح مع "الثلاثي المتمرد" في الزمالك

كشف الإعلامي محمد فاروق عن آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك المتمرد في الآونة الأخيرة محمد صبحي وأحمد فتوح و مصطفى الزناري مع مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN" : "خاض الثلاثي محمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفى الزناري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة في صالة الجيمانيزيوم بمقر القلعة البيضاء "اليوم".

وأَضاف: شهدت الساعات الماضية رفض حسين لبيب رئيس نادي الزمالك تدخل بعض الوسطاء لحل الأزمة "ودياً" وقبول اعتذار الثلاثي مع توقيع غرامة مالية وإلغاء فكرة عرضهم للبيع.

وتابع: مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب سيعلن عن العقوبة المالية الموقعة على الثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح خلال اجتماع غد الإثنين بعد انتهاء التحقيق معهم من الشئون القانونية بالنادي".