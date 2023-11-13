حقيقة تفكير الأهلي في إقالة كولر وتجهيز البديل

كشف الإعلامي هاني حتحوت، حقيقة ما يتردد بشأن تفكير إدارة النادي الأهلي، في إقالة السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق، من منصبه، بسبب تذبذب النتائج مؤخرًا.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إنه لا صحة للتفكير في رحيل كولر خلال الوقت الحالي ولكن هناك تحفظات على تراجع مستوى الفريق.

وأضاف حتحوت، أنه سيتم عقد جلسة جديدة خلال الأيام المقبلة مع كولر من جانب محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط لتعديل المسار.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي ترى أن كولر يحتاج لإعادة ترتيب أوراقه واستغلال عناصر الفريق بشكل أفضل، في الوقت الذي ترى فيه أيضًا أن الدوري لا يزال طويلًا ولا يوجد قلق من التعادل أمام الجونة.

واختتم تصريحاته، بأن هناك ارتباطات قوية يُقدم عليها الفريق ويحتاج للاستقرار والهدوء، لذلك الأهلي لم يفكر أو يبحث عن بديل لكولر.